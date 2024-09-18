Украинские нацисты - средневековая жестокость...

TAKSISTO (Елена Субботина)ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ. Когда я читала книги о Великой Отечественной войне, мне казалось, что такой ужас никогда не вернется в нашу страну, что зверства которые творили немецкие нацисты, были осуждены на Нюрберском процессе и весь мир казалось сожрагнулся от того ужаса.