Театр абсурда
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Театр абсурда

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Спохватились. В Европе думают как сохранить поставки российского газа

Спохватились. В Европе думают как сохранить поставки российского газа

Доброе утро, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол". Слушайте, как же хорошо, что это перестало быть нашей проблемой! Я сейчас веду речь о потенциальном прекращении поставок российского газа через территорию Украины, транзитное соглашение с которой истекает 1 января 2025 года.

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