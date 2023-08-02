Военное обозрение

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Авиадвигатель с открытым ротором: упущенный шанс России

Авиадвигатель с открытым ротором: упущенный шанс России

Примеры размещения перспективного турбовинтовентиляторного авиамотора. Открытый ротор Мечты менеджеров от авиационной отрасли удержать в рамках приличия очень непросто.

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