11 медалей и историческое золото: сборную Казахстана по дзюдо встретили в Алматы

Сборную Казахстана по дзюдо торжественно встретили в аэропорту Алматы после возвращения из Эквадора. На чемпионате мира среди кадетов казахстанские спортсмены завоевали 11 медалей, включая золото в смешанном командном турнире, передает inAlmaty.
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