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Царьград

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"Остальгия": АдГ играет на памяти о ГДР ради поддержки восточных немцев на выборах

"Остальгия": АдГ играет на памяти о ГДР ради поддержки восточных немцев на выборах

Главным символом свободы в пропаганде партии стали мопеды Simson, на которых устроили мотопробег.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) использует ностальгию по бывшей ГДР, чтобы усилить поддержку на востоке страны перед ключевыми региональными выборами.

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