"Остальгия": АдГ играет на памяти о ГДР ради поддержки восточных немцев на выборах

Главным символом свободы в пропаганде партии стали мопеды Simson, на которых устроили мотопробег.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) использует ностальгию по бывшей ГДР, чтобы усилить поддержку на востоке страны перед ключевыми региональными выборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии