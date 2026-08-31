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Спорт Уик-Энд

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«Зенит» нашел новый мотор в центр поля. «Монако» готов продать Головина петербуржцам по приемлемой цене

«Зенит» нашел новый мотор в центр поля. «Монако» готов продать Головина петербуржцам по приемлемой цене

По информации источника «Бобсоккера», «Монако» может продать Головина «Зениту» менее чем за 20 млн €: монегаски не станут на фоне своих финансовых проблем выкручивать руки россиянам, что они наверняка сделали бы еще прошлым летом.

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