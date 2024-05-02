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«Лос-Анджелес» проиграл все 5 серий плей офф после чемпионства в 2014-м. Клуб вылетел от «Эдмонтона» в 3-м сезоне подряд

Клуб проиграл «Эдмонтону» в пятом матче (3:4) и уступил в серии со счетом 1-4. «Ойлерс» выбили «Лос-Анджелес» в первом раунде в третьем сезоне подряд.

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