В подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры. Об этом пишет назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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