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Исследователи ИИ научат робособак реагировать на будущих хозяев

Исследователи ИИ научат робособак реагировать на будущих хозяев

Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные…Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные…Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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