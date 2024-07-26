Исследователи ИИ научат робособак реагировать на будущих хозяев

Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные…Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные…Исследователи из Института технологий будущего (IFT) в партнёрстве с Технологическим институтом Нью-Джерси (NJIT) и Университетом Бен-Гуриона в Негеве (BGU) предложили новое видение использования носимых устройств, таких как смарт-часы и даже беспроводные… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .