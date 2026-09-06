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Захарова остроумно ответила требование Токио убрать монументы Победы

Захарова остроумно ответила требование Токио убрать монументы Победы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова остроумно ответила требование Токио убрать монументы Победы.

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