Ирина Шейк, Деми Мур, Джиджи Хадид на Met Gala 2024

В Нью-Йорке проходит ежегодный благотворительный вечер Met Gala 2024. На красной дорожке появились звёзды первый величины — среди них российская модель Ирина Шейк, Деми Мур, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Николь Кидман и другие.