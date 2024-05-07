Ирина Шейк, Деми Мур, Джиджи Хадид на Met Gala 2024

В Нью-Йорке проходит ежегодный благотворительный вечер Met Gala 2024. На красной дорожке появились звёзды первый величины — среди них российская модель Ирина Шейк, Деми Мур, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Николь Кидман и другие.
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