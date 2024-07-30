Правительство требует пересмотреть законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Власти указывают на то, что проект ограничивает права женщин Правительство РФ выступило против инициативы исключить частные клиники из числа медучреждений, в которых разрешено проведение абортов, об этом сообщает «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии