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На 40% выше: ВОЗ предупредила о риске бесплодии у заядлых курильщиц

На 40% выше: ВОЗ предупредила о риске бесплодии у заядлых курильщиц

Курение на 40% повышает риск бесплодия у женщин, однако вероятность зачатия снижается у обоих полов. Об этом сообщила в своем докладе Всемирная организация здоровья (ВОЗ).

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