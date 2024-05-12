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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперкомпьютер Opta считает, что у «МЮ» практически нет шансов против «Арсенала» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. В результате 10 000 предматчевых симуляций, проведенных суперкомпьютером Opta, «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в 42,8% сценариев и проиграл в 29,0%.

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