Обед за 500 рублей – депутат Амир Хамитов показал РИА Новости чек из столовой Госдумы. Он заявил, что информация из соцсетей о слишком низких ценах на думские обеды - фейк.
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Обед за 500 рублей – депутат Амир Хамитов показал РИА Новости чек из столовой Госдумы. Он заявил, что информация из соцсетей о слишком низких ценах на думские обеды - фейк.