Названы пять проблем от смешивания трансмиссионных масел

Неподходящая жидкость или неправильная процедура замены масла в автомобиле могут привести к потере смазывающих свойств и перегреву трансмиссии, отметил технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.
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