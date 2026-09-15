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Земля

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Арендная квартира в Москве: реальная доходность, скрытые расходы и почему локация решает всё

Когда речь заходит о вложениях в недвижимость, воображение сразу рисует идиллическую картину: вы покупаете квартиру, находите жильца и дальше просто получаете деньги.

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