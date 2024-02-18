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Место встречи изменить нельзя.

Место встречи изменить нельзя.

30 сентября 2017 года, по окончании заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин и члены Совета приняли участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова.

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