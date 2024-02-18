Место встречи изменить нельзя.

30 сентября 2017 года, по окончании заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Путин и члены Совета приняли участие в церемонии открытия мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова.