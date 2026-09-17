Пролетел над Россией и приземлился в КНР: Британский джет замечен в небе

Британский джет был замечен в небе над Россией. Свой полёт он завершил, приземлившись в аэропорте округа Чанша Хуанхуа.
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