Или в чем секрет успеха группировки "Север"? За пять дней бойцы группировки "Север" сумели взять под контроль территорию большую, чем вся украинская армия за время т.
Полки нового строя
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Для штурмовых отделений нужны для сбития крупных квадриков ВСУ винтовки СВД для десантников. Они короткие со складными прикладом и удобные для поражения квадриков ВСУ. РВСН.
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14 час.
алекс кузь
Значит на военн технике рф в боях сво нет красных звезд . Виден на снимке рунический знак. Как теперь все понимать.
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12 час.
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