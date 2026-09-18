Вучич согласился с премьерами Чехии и Польши, которые сулят Европе «ад»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Дональд Туск не далеки от истины, оценивая перспективы Европы на фоне высоких цен на нефть и газ.
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