На форуме «Армия-2024» покажут роботизированный комплекс для спасения раненых

Pr Scr t.me/forumarmy--> Электрический робототехнический комплекс БТ-1 для перемещения различных грузов и эвакуации раненых впервые продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба концерна «Алмаз-Антей».
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