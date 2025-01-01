В НБА считают, что «Денвер» должен попытаться обменять Майкла Портера на Джимми Батлера

По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, такое мнение распространено в лиге. «Скауты и руководители НБА считают, что «Денвер» должен предложить Портера-младшего, чтобы попытаться заполучить Джимми Батлера у «Майами», несмотря на то, что президент «Хит» Пэт Райли публично заявил, что Батлера не обменяют.