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В НБА считают, что «Денвер» должен попытаться обменять Майкла Портера на Джимми Батлера

По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, такое мнение распространено в лиге. «Скауты и руководители НБА считают, что «Денвер» должен предложить Портера-младшего, чтобы попытаться заполучить Джимми Батлера у «Майами», несмотря на то, что президент «Хит» Пэт Райли публично заявил, что Батлера не обменяют.

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