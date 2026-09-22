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Регионы России

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Французский актёр Арно Дени скончался после процедуры эвтаназии в Бельгии

Французский актёр Арно Дени скончался после процедуры эвтаназии в Бельгии

В июле 2023 года Дени перенёс операцию, в ходе которой ему установили полипропиленовый имплант. После вмешательства состояние актёра резко ухудшилось: появились сильные боли и тяжёлое инвалидизирующее состояние.

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