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Глава СЖР Соловьев — о гибели на СВО военкора «Известий» Мартемьянова: Он достоин ордена Мужества посмертно

Глава СЖР Соловьев — о гибели на СВО военкора «Известий» Мартемьянова: Он достоин ордена Мужества посмертно

Соловьев пообещал напомнить ЮНЕСКО о гибели коллеги, если организация забудет включить эту информацию в свой новый докладПогибший на СВО журналист «Известий» Александр Мартемьянов достоин получить орден Мужества посмертно.

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