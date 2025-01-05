Глава СЖР Соловьев — о гибели на СВО военкора «Известий» Мартемьянова: Он достоин ордена Мужества посмертно

Соловьев пообещал напомнить ЮНЕСКО о гибели коллеги, если организация забудет включить эту информацию в свой новый докладПогибший на СВО журналист «Известий» Александр Мартемьянов достоин получить орден Мужества посмертно.
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