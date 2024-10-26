Учёные объяснили, чем растительное молоко отличается от обычного

Всё о женщинах

Элис Х. Лихтенштейн, старший научный сотрудник Центра исследований питания человека и проблем старения имени Жана Майера Министерства сельского хозяйства США, и Дайан Маккей, доцент Школы Фридмана, дали несколько советов тем, кто хочет перейти на растительное молоко вместо коровьего.