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Всё о женщинах

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Учёные объяснили, чем растительное молоко отличается от обычного

Учёные объяснили, чем растительное молоко отличается от обычного

Элис Х. Лихтенштейн, старший научный сотрудник Центра исследований питания человека и проблем старения имени Жана Майера Министерства сельского хозяйства США, и Дайан Маккей, доцент Школы Фридмана, дали несколько советов тем, кто хочет перейти на растительное молоко вместо коровьего.

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