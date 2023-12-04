Блинкен и Боррель пулей вылетели из зала: Лавров не пощадил «натовских главарей» в ходе встречи ОБСЕ

Глава германского МИД Анналена Бербок отпустила колкую жалобу по адресу Сергея Лаврова. Она посетовала на то, что глава российского МИДа приходит в зал заседаний ОБСЕ только тогда, когда хочет выступить сам.
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