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В Челябинске увеличат сброс воды на Шершневском водохранилище

В Челябинске увеличат сброс воды на Шершневском водохранилище

На Южном Урале продолжаются сильные дожди. В связи с этим, сегодня утром, 15 июля, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен до 55 кубометров в секунду, – сообщает пресс-служба администрации города.

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