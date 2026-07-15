В Челябинске увеличат сброс воды на Шершневском водохранилище

На Южном Урале продолжаются сильные дожди. В связи с этим, сегодня утром, 15 июля, сброс воды на Шершневском водохранилище увеличен до 55 кубометров в секунду, – сообщает пресс-служба администрации города.
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