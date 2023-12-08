Открылся прием заявок на Архитектурную премию Москвы 2024

Стартовал новый сезон главной премии для архитекторов, работающих в Москве. Заявки на участие от проектных организаций, получивших свидетельства АГР в течение 2023 года, принимаются до 15 февраля 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии