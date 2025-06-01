Как сообщают турки, авиабаза «Озерная» в Житомирской области подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и крылатых ракет Х-101.
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Как сообщают турки, авиабаза «Озерная» в Житомирской области подверглась ударам беспилотных летательных аппаратов-камикадзе и крылатых ракет Х-101.
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