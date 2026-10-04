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Спорт Уик-Энд

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Битвы за великой китайской стеной. На турнире в столице Поднебесной настала пора решающих матчей

Битвы за великой китайской стеной. На турнире в столице Поднебесной настала пора решающих матчей

ТЕННИС. Турнирная хроника На спаренном турнире в Пекине у мужчин в воскресенье определились полуфиналисты, а у женщин - участницы матчей четвертого круга.

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