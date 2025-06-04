Политика как он...
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Политика как она есть

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Посол Келин: арсеналы Британии после поставок вооружений Украине истощены

Посол Келин: арсеналы Британии после поставок вооружений Украине истощены

Великобритания уже поставила Украине практически все вооружения, что у нее были, арсеналы истощены. Об этом ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

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