84-летняя «женщина-кошка» показала лицо до пластики на архивном фото

Светская львица и блогерша Джослин Вильденштейн показала натуральную внешность на архивном фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.