🛠 В этом году в Крыму планируют завершить строительство 26 объектов На сегодняшний день в список введены 13 объектов, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🛠 В этом году в Крыму планируют завершить строительство 26 объектов На сегодняшний день в список введены 13 объектов, сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов.