Тулячку оштрафовали на 200 тысяч рублей за сбыт немаркированных табачных изделий

В Тульской области вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий. Женщину признали виновной в совершении за приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий.
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