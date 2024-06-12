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Тулячку оштрафовали на 200 тысяч рублей за сбыт немаркированных табачных изделий

Тулячку оштрафовали на 200 тысяч рублей за сбыт немаркированных табачных изделий

В Тульской области вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий.  Женщину признали виновной в совершении за приобретение, хранение, перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий.

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