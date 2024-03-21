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Русский Днепропетровск

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Увидеть Россию и ничего не понять

Сергей Донецкий 21 марта 2024 г.   Американцы – тупиковая ветвь человечества. М. Задорнов. Как сказал Конфуций: «Счастье — это когда тебя понимают».

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