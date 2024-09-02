Что нужнее в трудные времена: глупая надежда или осознанность — ответило исследование

Фото: Shutterstock Недавнее исследование показало, что надежда оказывается более эффективной, чем осознанность и критическое мышление, когда дело касается управления стрессом и сохранения вовлеченности в работу в периоды длительного напряжения.
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