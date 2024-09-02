FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Что нужнее в трудные времена: глупая надежда или осознанность — ответило исследование

Что нужнее в трудные времена: глупая надежда или осознанность — ответило исследование

Фото: Shutterstock Недавнее исследование показало, что надежда оказывается более эффективной, чем осознанность и критическое мышление, когда дело касается управления стрессом и сохранения вовлеченности в работу в периоды длительного напряжения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх