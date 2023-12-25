— Хочу танк купить... — Зачем тебе танк? — Да так... заеду по нескольким адресам, чисто поздороваться...

«Алло, Бен Ладен? Это Дима Дибров вас беспокоит. Вы не подскажете нашему участнику, какое самое высокое здание в Нью-Йорке?» Лечащий врач объясняет: - Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась по поводу того, что стала хуже слышать, это сугубо возрастное.
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