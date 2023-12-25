Приколисты
ГлавнаяПриколыРейтинг за деньФотоплюмбы немног...Еще
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приколисты

418 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    Это же анекдот. Для смеху так написано, а если писать по правилам, то будет не смешно.Несправедливо жиз...
  • Элеонора Коган
    Очень грустно, что она не пришла сейчас. Надеюсь, котика она взяла.Один телефонный з...
  • Ирина
    ПрелестьЗнакомство по инт...

— Хочу танк купить... — Зачем тебе танк? — Да так... заеду по нескольким адресам, чисто поздороваться...

— Хочу танк купить... — Зачем тебе танк? — Да так... заеду по нескольким адресам, чисто поздороваться...

«Алло, Бен Ладен? Это Дима Дибров вас беспокоит. Вы не подскажете нашему участнику, какое самое высокое здание в Нью-Йорке?» Лечащий врач объясняет: - Скажите вашей жене, чтобы она не волновалась по поводу того, что стала хуже слышать, это сугубо возрастное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх