США предъявили обвинения в терроризме лидерам ХАМАС

Власти Соединённых Штатов во вторник выдвинули официальные обвинения в терроризме и сговоре с целью убийства граждан США в отношении нынешнего лидера группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) Яхьи Синвара и ещё пятерых высокопоставленных деятелей ХАМАС (некоторые из них уже мертвы).