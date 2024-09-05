США предъявили обвинения в терроризме лидерам ХАМАС

Власти Соединённых Штатов во вторник выдвинули официальные обвинения в терроризме и сговоре с целью убийства граждан США в отношении нынешнего лидера группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) Яхьи Синвара и ещё пятерых высокопоставленных деятелей ХАМАС (некоторые из них уже мертвы).
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