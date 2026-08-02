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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-капитан «Леганеса» Гонсалес о Диоманде: «Он может превзойти Ямаля, это вундеркинд и феномен. Мы не могли поверить, насколько он хорош с самого первого дня»

Экс- капитан « Леганеса » Серхио Гонсалес высоко оценил игру Яна Диоманде . 19-летний вингер, выступающий за « Лейпциг » после сезона в «Леганесе», стал трансферной целью « Реала ».

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