Гениальная девочка победила в конкурсе Little Miss Уссурийск-2023

В Уссурийске прошел конкурс красоты для самых маленьких Little Miss Уссурийск-2023 (6+). Торжество детской непосредственности, артистичности и талантов развернулось в финальный день Масленицы, став альтернативой традиционным народным гуляниям.
В Уссурийске прошел конкурс красоты для самых маленьких Little Miss Уссурийск-2023 (6+). Торжество детской непосредственности, артистичности и талантов развернулось в финальный день Масленицы, став альтернативой традиционным народным гуляниям.
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