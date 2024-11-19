Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    Великая Россия всегда и везде побеждала!!!Спасала Мир от фашизма!!Но фашизм опять поднял свои кровавые головы!!Теперь...1000 дней СВО
  • Александр
    наибулину и силуянкина под суд!!!!Для спасения экон...
  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Поищите,может ещё что-то интересное найдёте.«Поссы и всё пров...

На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

На Первом вышла очередная премьера Эрнста, которую просто невозможно смотреть. Чем зрителей взбесил ремейк фильма «Противостояние».

Есть такой старый анекдот, который как нельзя лучше описывает то, что происходит сегодня в отечественном кинематографе: С каждым годом я стал замечать, что советские актёры в советских фильмах играют всё лучше и лучше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх