В Черном море уничтожен безэкипажный катер, двигавшийся в направлении Крыма

Прошедшей ночью вооруженные формирования совершили новую попытку атаковать крымский полуостров. Как сообщает министерство обороны РФ, дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожен один безэкипажный катер.
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