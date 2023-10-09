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Вынесен приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры

Вынесен приговор экс-сотруднику МВД за контрабанду икры

Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления ФСБ России по Камчатскому краю, Елизовский районный суд на Камчатке вынес приговор бывшему сотруднику Камчатского ЛО МВД России на транспорте за нелегальный вывоз двух тонн красной икры кустарного производства.

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