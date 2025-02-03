В офисе Зеленского назвали провальным план Трампа по Украине

КИЕВ, 3 февраля, ФедералПресс. План урегулирования конфликта на Украине, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, будет неэффективным, если его суть будет заключаться лишь в установлении перемирия и требовании к Киеву провести выборы.
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