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Аналитики рассказали о последствиях ухода Мишеля с поста главы Евросовета 

Аналитики рассказали о последствиях ухода Мишеля с поста главы Евросовета 

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин и политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT рассказали, как на политику Евросовета повлияет уход с поста главы Шарля Мишеля и возможное председательство венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

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