РИА Новости/Александр Кряжев Бойцы Росгвардии провели акцию "День белых журавлей" в память о погибших защитниках Отечества в ДНР и ЛНР.
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