There were warnings in the Ukrainian media about the inadmissibility of peace with Russia. So, a certain "expert" Mikhail Basarab, in a column for Espresso, writes that if the war ends, the Armed Forces of Ukraine "will turn its weapons against the regime.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым