«Как вам наши рижские пальмы?» – Максим Галкин* рассказал о своем истинном местоположении

Шоумен Максим Галкин* решил дать отпор хейтерам и показать свое настоящее местонахождение. В последние дни в Сети появились фото скандального пародиста в израильском аэропорту Бен-Гурион, и начали распространяться слухи о его скором отъезде из Израиля вместе с Аллой Пугачевой.