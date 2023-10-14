«Как вам наши рижские пальмы?» – Максим Галкин* рассказал о своем истинном местоположении

Шоумен Максим Галкин* решил дать отпор хейтерам и показать свое настоящее местонахождение. В последние дни в Сети появились фото скандального пародиста в израильском аэропорту Бен-Гурион, и начали распространяться слухи о его скором отъезде из Израиля вместе с Аллой Пугачевой.
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