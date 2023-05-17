25 лучших песен о котах и кошках (от Высоцкого до Queen)

Неправда, что самая важная и вечная тема песен — любовь. Коты более вечны и важны. Только поют про них редко, ибо коты — самый требовательный слушатель! Тамара Миансарова, «Черный кот», 1963 Говорят, не повезет,Если черный кот дорогу перейдет.